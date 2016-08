1 op 5 Vlaamse kinderen leeft in kansarm gezin

Door: redactie

31/08/16 - 16u14 Bron: Belga

© thinkstock.

In 2014 leefde 14 procent van de Vlaamse kinderen van 0 tot 17 jaar - of ongeveer 170.000 kinderen- in een kansarm gezin. Bijna een op de vijf Vlaamse kinderen leeft in een gezin dat zich geen week vakantie buitenshuis kan permitteren of dat een onverwachte uitgave van 1.000 euro niet aankan. Dat staat in de Vlaamse armoedemonitor 2016.