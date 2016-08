Nicolas Camara (23) uit Elsene vermist

Redactie

Opsporing Het parket van Brussel is op zoek naar Nicolas Camara (23) uit Elsene.

Op donderdag 25 augustus 2016 verliet de 23-jarige Nicolas zijn woning in Elsene. Op vrijdag 26 augustus werd hij voor het laatst gezien in Woluwe.

Sindsdien werd hij niet meer opgemerkt. Nicolas Camara is slank gebouwd en 1m99 lang. Hij heeft een getaande huidskleur en gekruld bruin haar.



Wie informatie heeft over de verdwijning, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30300 of via opsporingen@police.belgium.eu.