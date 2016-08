Roemeen berooft 46 bejaarden: 7 jaar cel

Door: redactie

31/08/16 - 16u36 Bron: Belga

© thinkstock.

Het hof van beroep in Antwerpen heeft Liviu S. (45) veroordeeld tot zeven jaar cel. De Roemeen, die al twintig jaar het criminele pad bewandelt, had 46 bejaarden beroofd in zowat heel Vlaanderen. In eerste aanleg had hij zes jaar cel gekregen, maar dat vond het hof te licht.

De feiten vonden tussen 2008 en 2015 plaats in onder meer Schoten, Kapellen, Brasschaat, Berlaar, Haacht, Wetteren, Aalst, Dendermonde, Gent, Deerlijk en Tielt. De man vatte post aan supermarkten, waar hij in een moment van onoplettendheid zijn bejaarde slachtoffers beroofde van hun portefeuille of handtas. Daarna ging hij met hun bankkaart snel geld afhalen of verrichtte hij er betalingen mee.



Liviu S. stond al voor twaalf feiten geseind toen hij op 26 oktober 2015 gearresteerd werd aan een Lidl-filiaal in Kontich. Hij ging tot gedeeltelijke bekentenissen over: als hij zichzelf herkende op de camerabeelden van een bank, dan gaf hij de feiten toe.



De Roemeen was niet aan zijn proefstuk toe en werd al meermaals veroordeeld voor gelijkaardige feiten. "De beklaagde trok geen lessen daaruit, integendeel zelfs. Het gaat van kwaad naar erger. Hij heeft geen respect voor andermans eigendom en is bijzonder laf in de keuze van zijn slachtoffers door voornamelijk oudere mensen te viseren", stelde het hof.



De beklaagde werd in het arrest een echte 'struikrover' genoemd. De zes jaar cel die hij in eerste aanleg had gekregen, vond het hof te licht gelet op de ernst van de feiten en zijn persoonlijkheid. Het hof deed er daarom nog een jaartje bij.