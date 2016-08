"Niet alle speciale diëten zijn goed"

Door: redactie

Voedingsspecialisten staan kritisch tegenover de vele speciale diëten die de laatste weken en maanden gepromoot worden. Actrice Nathalie Meskens bijvoorbeeld, is opvallend slanker geworden, sinds ze aan sport doet en niks meer eet wat haar lichaam moeilijker verteert - bonen bijvoorbeeld, brood en pasta. Voor haar werkt dat misschien, zeggen experts, maar lang niet voor iedereen. producten waar je gevoelig voor bent, veroorzaken darmklachten en dan zou je de indruk kunnen krijgen dat afvalt, als je ze weglaat. Zomaar voeding schrappen uit je menu om af te vallen, raden diëtisten af. Bovendien is een beetje gevoelig zijn iets helemaal anders dan een medische intolerantie. Wie écht intolerant is, kan niet anders dan producten mijden. Wie wil afvallen is dan ook best af met sporten en gezond eten.