Door: redactie

31/08/16 - 13u40 Bron: vtmnieuws.be

video

Vanaf 2018 komt er een database waarin per werknemer zal staan of die een zwaar beroep heeft of niet. Dat wil het Nationaal Pensioencomité alvast. Ze willen afstappen van een vaste lijst met zware beroepen. De regering moet nu bekijken of er geld kan vrijgemaakt worden voor een 'zwareberoependatabase'. Daarin zullen vier criteria bepalen of u een zwaar beroep hebt of niet.