

31/08/16

video

Het is zover: de vakantie zit erop, het schooljaar staat weer voor de deur. Morgen gaan meer dan een miljoen kinderen opnieuw naar school. En ook de leerkrachten, die hen zullen onderwijzen, begeven zich terug naar hun klassen. In dit gezin is het wel heel spannend, want mama beleeft ook haar eerste schooldag, en wel als kersverse directrice. Ze maakt zich samen klaar met haar kinderen voor 1 september.