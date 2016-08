Vrouw zwaargewond na crash tegen tractor

Jolien Boeckx

31/08/16 - 13u28 Bron: Eigen berichtgeving

© Peter Vanderveken.

Westerlo/Diest Een 67-jarige vrouw uit Diest is dinsdagavond laat zwaargewond geraakt bij een crash tegen een tractor aan de Hollandse Dreef in Westerlo.

De vrouw was gaan helpen verhuizen in de buurt en toen ze weer naar haar thuis in Diest wilde rijden, knalde ze omstreeks iets over 22 uur met haar monovolumewagen tegen een stilstaande tractor met aanhangwagen achter.

De vrouw zat een hele tijd gekneld met haar benen en kon niet zelf uit het wrak geraken. De brandweer van Westerlo kwam ter plaatse om haar te bevrijden. De bestuurster raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis van Geel overgebracht. De Hollandse Dreef bleef een uur afgesloten voor het verkeer.