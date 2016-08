Homejackers binden huishoudster vast

Patrick Lefelon

31/08/16 - 12u00 Bron: Eigen berichtgeving

Stabroek Homejackers hebben gisterennamiddag in het kasteel van een zakenman een huishoudster en haar zoontje opgesloten. De moeder werd ook geboeid.

De homejackers drongen dinsdag in de late namiddag binnen in de villa van zakenman Dirk Schouteden. Hij kocht een drietal jaar geleden het kasteel Lassonhof met het landhuis ernaast in Stabroek, ten noorden van Atnwerpen. De man is met zijn familie in het buitenland op vakantie. Alleen de huishoudster en haar zoontje waren thuis. De huishoudster en haar kind werden overmeesterd. De moeder werd geboeid en samen met haar kind opgesloten op een plat dak van de villa. Daarna gingen de daders ervandoor met de Mercedes ML van de familie Schouteden.

De federale politie is een onderzoek gestart. Gistermiddag deed het labo een uitgebreid sporenonderzoek in en rond de villa. De gestolen auto is nog niet teruggevonden. De familie van zakenman Schouteden komt eind deze week terug naar huis.