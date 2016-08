Fransman (72) krijgt straf met uitstel voor overval "om te zien welk effect dat heeft"

Door: redactie

Menen Een 72-jarige Fransman is woensdag door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel. Hij stapte een slagerij in Menen binnen en haalde een nepwapen boven. "Ik wilde eens zien welk effect dat had", verklaarde hij voor de rechtbank.