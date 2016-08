Nieuwe hond van Marieke Vervoort is vermist

Door: redactie

De nieuwe hond van rolstoelatlete Marieke Vervoort en haar partner is sinds twee dagen vermist. Politie Hageland heeft op haar Facebookpagina een opsporingsbericht verspreid.

Het gaat niet om de begeleidingshond van Marieke 'Wielemie' Vervoort (37). Samen met haar partner adopteerden ze 'Hugo' uit een asiel op het eiland Lanzarote. Hugo is een zwartkleurige kruising Labrador-Pitbull en "heeft schrik van mannen". De politie omschrijft de viervoeter verder als heel schuchter, maar braaf.



"Je kan hem lokken met kaas en Zwanworstjes. Als je hem ziet of hebt kunnen vangen : graag contact met ons (013/350.350) of politie Diest".