Twintiger neergestoken op Oude Markt, dader nog op de vlucht

Stefan Van De Weyer - redactie

31/08/16 - 12u11 Bron: Eigen berichtgeving - Belga

Een archiefbeeld van op de Oude Markt in Leuven. © Vertommen.

Leuven Op de Oude Markt in Leuven is vanochtend rond 5 uur een jonge twintiger zwaargewond geraakt bij een steekpartij.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht terwijl de dader er vandoor ging. De vzw Oude Markt, die de cafébazen van de Leuvense Oude Markt verenigt, betreurt het voorval. De juiste omstandigheden van de steekpartij zijn nog onduidelijk, aldus de Leuvense lokale politie.



"Om een onbekende reden kregen twee personen het aan de stok en het kwam tot een schermutseling", zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. "Daarbij werd een mes getrokken en een messteek uitgedeeld. Het slachtoffer zakte ineen en de dader ging ervandoor. Het slachtoffer, een jongeman van ongeveer 24 jaar oud, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is het onderzoek naar de dader lopende. Daarbij zullen onder meer de beelden van de bewakingscamera's geanalyseerd worden."



"De vzw Oude Markt betreurt ten zeerste het voorval van deze nacht", zegt voorzitter Erik De Rop. De vzw verenigt de cafébazen van de Leuvense Oude Markt. "We wensen eerst en vooral het slachtoffer van dit zinloos geweld alle beterschap. Wie uitgaat, doet dit met de bedoeling om zich te amuseren. Geweld hoort daar niet bij. Dit is niet waar wij voor staan. De uitbaters verlenen alle hulp aan het gerechtelijk onderzoek. Zo worden alle camerabeelden ter beschikking gesteld. Wij roepen ook op om de kalmte te bewaren en politie en parket alle kansen te geven om deze zaak te onderzoeken. Al jaren ijvert de vzw voor een aangenaam en veilig uitgaansleven in Leuven. Criminele daden horen hier niet thuis."