Peeters: "Hoe gaan we verlaging vennootschapsbelasting financieren?"

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) © belga.

politiek CD&V-vicepremier en minister van Werk Kris Peeters maakt zich zorgen over hoe minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de verlaging van de vennootschapsbelasting budgetneutraal kan organiseren. Hij heeft ook kritiek op de manier van werken van de N-VA-minister, die in een eerdere nota sprak van een meerwaardebelasting en een verhoging van de roerende voorheffing om de verlaging deels te compenseren, maar die elementen schrapte in de definitieve nota die hij neerlegde. Dat zei Peeters in De Ochtend (Radio 1).