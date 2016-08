Moordwapen executie Dadizele gevonden

Lieven Samyn

© Henk Deleu.

Er is een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar de moord op de 20-jarige Elias Keegan uit Berchem, die op 15 augustus in Dadizele omkwam. Speurders vonden bij een huiszoeking het wapen waarmee de jongeman een fataal nekschot kreeg bij een verkeerd afgelopen drugsdeal.

Het wapen is wellicht eigendom van één van de leden van de 'bende van Dadizele' waarmee Elias en twee stadsgenoten in Dadizele had afgesproken. De vondst van het wapen is van groot belang. De speurders kunnen aan de hand van het wapen achterhalen wiens eigendom het is en waar het vandaan komt. De eigenaar komt dan wel in erg nauwe schoentjes te zitten, want hij wordt meteen de hoofdverdachte voor het toedienen van het fatale schot. Het is allicht nog maar een kwestie van dagen eer de zaak wordt opgehelderd.



In de zaak zitten vandaag nog drie verdachten in de cel, allen lid van de 'bende van Dadizele': Sven V. (23) uit Menen, Tom K. en Leander W. (19) uit Moorslede. Vier anderen mochten ondertussen al de cel verlaten: de broer van Sven V., de twee Antwerpse jongeren die Elias Keegan vergezelden en Tobias D. uit Dadizele, die vlak bij de plaats delict woont. De drugsdeal werd in zijn huis bedisseld door zijn vrienden, maar hij was op dat ogenblik niet thuis, zo bleek uit het onderzoek. Hij had een alibi. Ondertussen wordt ook steeds duidelijker dat er in Dadizele al langer een hardnekkige drugsscene woekert. Burgemeester Ward Vergote kondigde al aan werk te willen maken van mobiele veiligheidscamera's op kritieke plaatsen waar wel vaker drugszaakjes worden geregeld.