20 minuten lang geen treinverkeer in Brussels Airport door probleem met sein

31/08/16 - 09u14 Bron: Belga

NMBS In het treinstation Brussels Airport heeft het verkeer woensdagochtend, van iets na 8 tot 8.30 uur, stilgelegen vanwege problemen met een sein. Dat is vernomen bij Infrabel en NMBS. "De problemen werden om 6 uur vastgesteld, en om 8 uur is uit veiligheidsoverwegingen beslist om het verkeer in beide richtingen stil te leggen", zegt Infrabel-woordvoerster Leslie Buyle.