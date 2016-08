Jambon: "Nooit gezegd dat ik Molenbeek in 6 maanden zou opkuisen"

Dieter Dujardin

31/08/16 - 08u41

© Jan Aelberts.

'Niveau 4' "Er is weinig veranderd in Molenbeek na de aanslagen. De politie pakt criminelen aan de lopende band, maar nog dezelfde dag lopen die weer lachend rond." De conclusie die tv-maker Eric Goens trekt na maanden optrekken met de Molenbeekse politie is zo scherp, dat binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) met hem in debat wou. "Er verandert van alles, maar de magistratuur volgt niet altijd. Mijn partij pleit voor gespecialiseerde terreurrechtbanken."

'Niveau 4' heet de nieuwe reeks van Goens, die gisteravond op VIER van start ging. Die geeft volgens de tv-maker de toestand weer waarin Molenbeek bijna een jaar na de aanslagen van Parijs nog altijd verkeert.



Goens: "De urgentie blijft groot. Toen ik er aankwam, had ik gedacht een reeks te maken over hoe de aanslagen dingen in beweging hadden gezet, maar in de praktijk blijkt er niet veel veranderd. Er is veel goede wil om tot een geïntegreerde aanpak te komen, er zijn veel plannen, maar de uitvoering ervan loopt op veel fronten vast. De politie van Molenbeek voelt zich in de steek gelaten door de overheden. Zij pakken aan de lopende band criminelen op, maar het pijnpunt is dat een onderzoeksrechter vaak nog dezelfde dag beslist om die weer te laten lopen. Mocht ik flik zijn, ik zou daar moedeloos van worden. Het is echt bewonderenswaardig dat de agenten van Molenbeek dat soort mensen blijven oppakken. De straffeloosheid, vooral van minderjarige criminelen, is volgens een chef van de Brusselse antibanditismebrigade (BAB) de oorzaak van alle problemen die er vandaag zijn."



