"Ik ben de crimineel. Niet Djellza of onze ouders"

Bjorn Maeckelbergh

31/08/16 - 07u49

Edison B., hier met zijn intussen ondergedoken zus Djellza, wordt maandag gedwongen uitgewezen naar Kosovo. © Vansina.

"Ik moet boeten voor mijn stommiteit. Niet mijn zusje of onze ouders. Ik ben de crimineel." Dat zegt de 22-jarige broer van het Kosovaarse meisje Djellza (16) dat ondergedoken leeft, zodat ze niet kan uitgewezen worden naar haar land van herkomst.

Edison B. wacht in het gesloten centrum voor illegalen in Merksplas op zijn gedwongen uitwijzing naar Kosovo. "Maandag om 10 uur vertrekt mijn vliegtuig", zegt hij. "Naar mijn 'land van herkomst'. Maar wat moet ik daar? Ik ben geboren in Duitsland, ken niemand in Kosovo en spreek enkel wat standaardwoorden. Nederlands is mijn moedertaal", zegt de jongste van drie zonen. Hij beseft dat zijn ouders en zus door hem in de problemen zitten. Want de Dienst Vreemdelingenzaken besliste werk te maken van de uitwijzing van het hele gezin nadat Edison begin juli op straat werd gecontroleerd. Een zoveelste keer.



"Ik weet dat ik het slechte pad heb gekozen", zegt hij als we hem confronteren met het feit dat de politie al 35 pv's tegen hem opstelde - ondanks dat hij nog maar 22 is. Onder andere voor diefstal, heling, drugsfeiten, opzettelijke slagen en verwondingen én verkrachting.



