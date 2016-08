Theo (8) verliest lievelingsknuffel en maakt zelf opsporingsbericht

MMB

"Wie heeft Flappie gezien?" Met die vraag lopen de ouders van de achtjarige Theo uit Koolskamp al een hele week rond. Ze verloren de knuffel van hun zoon tijdens een uitstap in Knokke en voelen zich schuldig. "Hij is heel verdrietig", zegt papa Steven Toye. De jongen maakte zélf al een opsporingsbericht.

Een uitstap naar Knokke-Heist eindigde voor Theo Toye (8) in een - naar kindernormen - drama. Op dinsdag 23 augustus verloor papa Steven de knuffel van zijn zoon op de hoek van de Bayauxlaan en de Paul Parmentierlaan in Knokke. Theo had het knuffelbeertje al van bij zijn geboorte en was er dus erg aan gehecht. "Waarschijnlijk liet ik hem uit mijn handen vallen zonder dat ik het besefte", zucht Steven. Al sinds zijn geboorte is kleine Theo gehecht aan zijn knuffelbeer. "Hij is dan ook heel erg verdrietig dat de beer verloren is geraakt", aldus Steven.



Zoektocht

Aanvankelijk ging de man ervan uit dat de knuffel gewoon was achtergebleven in de wagen. Pas toen duidelijk werd dat dat niet het geval was, begon de zoektocht. "Ik informeerde bij enkele plaatselijke winkeliers en de lokale apotheek wist mij te vertellen dat de knuffel zo'n twee dagen op een bankje heeft gelegen. Toen ik daar ging kijken, was die natuurlijk niet meer te zien", zucht Steven.



Tekening

De kleine Theo stak ondertussen wel zélf de handen uit de mouwen en maakte een tekening van zijn knuffel. Samen met z'n papa hing hij die op ter hoogte van de plaats waar de beer verloren ging. Wie de knuffel heeft gezien en de kleine Theo gelukkig wil maken, kan contact opnemen met papa Steven via het e-mailadres steven.toye@hotmail.com.