Bijna twee uur aanschuiven op E40 richting Brussel na ongeval

Door: redactie

31/08/16 - 06u10 Bron: Vlaams Verkeerscentrum, belga

© thinkstock.

Op de E40 richting Brussel in Ternat is het kort na 6 uur twee uur aanschuiven. Er staat een file van Aalst naar Ternat, zowat 9 kilometer. Omstreeks 6.15 uur werd de weg weer vrijgemaakt, maar tot dan waren twee van de drie rijstroken versperd geweest. Dat meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "De ochtendspits begint nu op gang te komen, dus het zal daar nog lang filerijden zijn."



De file wordt veroorzaakt door een ongeval dat kort na 4 uur gebeurde. "Op basis van de weinige informatie die we al doorgestuurd kregen van de wegpolitie, leiden we af dat het gaat om een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen waarbij ook een verkeersbord op de weg terechtgekomen is."