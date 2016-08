Kortrijk bant vrachtverkeer in buurt van scholen

Door: redactie

Een uur voor de eerste schoolbel en een half uur na het ­einde van de schooltijd wordt de schoolomgeving verboden terrein voor zware trucks. Dat hebben de Bouwunie, de Confederatie Bouw en de stad Kortrijk afgesproken. Het verbod, dat enkel voor werfverkeer van meer dan vijf ton geldt, is uniek in Vlaanderen, schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad en de bouw­sector dergelijk akkoord sluiten. Experts hopen alvast dat het plan navolging krijgt in andere steden. "Want veiligheid is te belangrijk", zegt Vincent ­Decruyenaere van Bouwunie West-Vlaanderen.



Belangrijk signaal

Ook het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) vindt het charter "een heel belangrijk signaal". De Fietsersbond vraagt zelfs dat alle binnensteden in Vlaanderen zwaar vrachtverkeer bannen. In het charter staat ook dat aan­nemers de weg voor de schoolpoort proper moeten houden.



Herenakkoord

Het gaat om een herenakkoord, boetes worden er dus niet opgelegd. Maar bij klachten van ouders, leerlingen of bewoners grijpt de stad wel zo snel mogelijk in.



In de provincie Limburg gaat de politie bovendien streng controleren op gordeldracht, foutparkeren en overdreven snelheid in de omgeving van de scholen. Dat gebeurt in het kader van de actie "Veilig Schoolverkeer", die loopt in alle Limburgse politiezones en door de provincie wordt gecoördineerd, schrijft Het Belang van Limburg. Het Limburgse parket ondersteunt de actie en zal opgestelde pv's prioritair behandelen.