NMBS moet alle reclameborden uit stations weghalen

31/08/16 - 05u09 Bron: Belga

© photo news.

Spoorbedrijf NMBS moet van de rechter in beroep alle reclameborden uit zijn stations weghalen. Dat is een gevolg van een klacht door JC Decaux tegen Publifer, een joint venture tussen Decaux' grote concurrent Clear Channel en de NMBS. Dat schrijven De Tijd en L'Echo vandaag.

JC Decaux lonkt al sinds 2007 naar reclamecontracten met de NMBS, maar het is volgens zijn advocaten illegaal buitengehouden. "Het akkoord tussen de NMBS en Clear Channel is gebetonneerd tot 2021 en erop gericht de concurrentie af te blokken", luidt het. De rechter gaf de NMBS en Clear Channel in eerste aanleg gelijk, maar de rechter in beroep vindt dan toch dat de toewijzing van de concessie onrechtmatig en onvoldoende transparant is gebeurd.



Grootste advertentieruimte in ons land

Het arrest heeft betrekking op 1.700 reclameborden en een honderdtal digitale reclameschermen, goed voor een totaal van meer dan 10.000 vierkante meter. Dat komt neer op de grootste advertentieruimte van België. De NMBS krijgt wel acht maanden tijd om alle borden weg te halen.



De NMBS neemt akte van de beslissing en bekijkt binnenkort alle opties met zijn advocaat, onder meer een procedure bij Cassatie.