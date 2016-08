Gedaan met eindeloos procederen

Door: redactie

31/08/16 - 05u00

Vanaf morgen is het gedaan met het vergoeden van pro-Deoadvocaten die asielprocedures nodeloos rekken. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bedacht samen met de Orde van Vlaamse Balies een nieuw puntensysteem dat misbruik moet tegengaan.

Asielzoekers krijgen in ons land van bij hun eerste aanvraag gratis juridische bijstand. Dat kost de schatkist jaarlijks 25 miljoen euro. Advocaten die de procedures voeren, worden vergoed via een puntensysteem. 1 punt is momenteel 25 euro waard. Voor het bijwonen van een verhoor bij het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen kreeg de advocaat een forfait van 15 punten of 375 euro, onafgezien van de duur van dat gesprek. Vanaf nu zal hij maar 3 punten per uur meer krijgen.



De overheid wil vooral het mes zetten in eindeloze beroepen tegen uitspraken en meervoudige asielaanvragen. Als er geen ernstige nieuwe elementen worden aangebracht, zal de advocaat nog amper 50 euro per prestatie verdienen. Bij onrechtmatige procedures, die tot nu toe regelmatig werden gevoerd bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zal de raadsman helemaal geen pro-Deopunten meer krijgen. Ook roekeloze procedures tegen uitwijzingen zullen de advocaat geen euro meer opleveren.



De overheid hoopt zo eindelijk een einde te stellen aan de zinloze asielprocedures, die de staat veel geld kosten en asielzoekers soms na jaren verweesd achterlaten. De nieuwe regels betekenen ook het einde van advocaten(bureaus) die veel geld verdienden met het misbruik.



