Turkse sp.a-mandatarissen: "Zaak Koç slaat diepe wonden in de partij"

Sp.a Sp.a-voorzitter John Crombez heeft vandaag in Brussel een tiental partijgenoten ontvangen die sympathiseren met Ahmet Koç, de ondervoorzitter van de Limburgse provincieraad die onlangs uit de partij werd gezet. "Er zijn harde woorden gevallen, die duidelijk maken dat er diepe wonden zijn geslagen", zegt Mustafa Aytar, schepen en OCMW-voorzitter in Houthalen-Helchteren, die aan de vergadering deelnam.

Omdat de verwijdering uit de partij van Ahmet Koç, onder meer door zijn uitgesproken sympathie voor de Turkse leider Erdogan, bij heel wat sp.a-ers van Turkse origine in het verkeerde keelgat is geschoten, had voorzitter John Crombez hen uitgenodigd voor een gesprek.



"De voorzitter heeft ons duidelijk gemaakt wat de partijstatuten zeggen", aldus Aytar. "Zijn uitleg was duidelijk, maar we zijn nog steeds heel erg teleurgesteld in de uitkomst. Er zijn dan ook heel harde woorden gevallen. Voor ons heeft de uitsluiting van Ahmet Koç diepe wonden geslagen, die zeker niet op korte termijn zullen geheeld zijn. Er zal een lange tijd overheen gaan."



Volgens Aytar is er niet gesproken om zelf ook uit de sp.a te stappen. "Er zal geprobeerd worden om de brokken te lijmen, maar het staat vast dat daar heel veel bijeenkomsten voor nodig zullen zijn. De partij zal haar uiterste best moeten doen om het vertrouwen van onze achterban te herwinnen. Het valt dus af te wachten wat de uitkomst zal zijn."



Een concrete datum voor verder overleg tussen de Turkse sp.a-mandatarissen en hun partij is er voorlopig niet.