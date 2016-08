Vrouw die voor ogen van kinderen werd neergestoken aan verwondingen overleden

Door: redactie

30/08/16 - 21u17 Bron: Belga

De 31-jarige Marokkaanse vrouw uit Gent die zondag neergestoken werd door haar 42-jarige ex-partner, is aan haar verwondingen overleden. Dat werd vernomen bij de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De steekpartij gebeurde zondag rond 14.20 uur aan de Koopvaardijlaan in Gent. De vrouw werd in levensgevaar naar het ziekenhuis afgevoerd. Het lab, het afstappingsteam, de onderzoeksrechter en het parket kwamen ter plaatse. De feiten kaderden binnen de sfeer van intrafamiliaal geweld.



De verdachte, een 42-jarige Marokkaanse man uit Boom, werd zondagavond opgepakt. De onderzoeksrechter in Gent had de man maandag aangehouden voor poging moord. De vrouw is echter dinsdag in de vooravond aan haar verwondingen overleden, waardoor de feiten de kwalificatie moord krijgen. In het belang van het onderzoek wordt voorlopig geen verdere informatie vrijgegeven, zegt het parket.