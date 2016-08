"Spoedarts doet dutje. En dan?"

VTM Nieuws

De slapende spoedarts die tijdens haar shift in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas patiënten in de wachtzaal liet wachten, deed gisteren de gemoederen hoog oplaaien op sociale media. "Wat voor een service is dit?" lieten de misnoegde patiënten zich ontvallen nadat ze een foto van de arts hadden genomen. Maar de vereniging van spoedartsen is niet gediend met die foto. "Een gebrek aan respect", luidt het.

De beroepsvereniging van spoedartsen, BeCep, betreurt het gebrek aan respect van de patiënten die de foto namen en zo de privacy van de arts schonden. "Spoedartsen proberen erover te waken dat hun patiënten uit respect voor hun privacy niet ongevraagd in beeld worden gebracht? Maar omgekeerd schijnt dit respect helaas niet altijd aanwezig te zijn", klinkt het.



De vereniging benadrukt dat spoedartsen wel vaker dutjes doen tijdens een shift van 24 uur. "Er was geen gevaar voor de aanwezige patiënten en alle onderzoeken waren lopende." Hoe dan ook is moeten wachten of slecht nieuws nooit een reden om de privacy van de artsen te schenden. Dergelijk incidenten moeten in de toekomst dan ook koste wat kost vermeden worden.