Quebec in de kijker op Brussels Stripfeest

Het Brussels Comic Strip Festival, dat al aan zijn zevende editie toe is en plaatsvindt van 2 tot 4 september, staat dit jaar in het teken van de Quebecse strip. De organisatoren verwachten dat ongeveer honderdduizend mensen zullen afzakken naar het Warandepark voor het gratis stripfestival.

In het Warandepark kunnen bezoekers stripmusea, tientallen uitgeverijen, tentoonstellingen, boekhandels en striphandelaars ontdekken. Daarnaast vinden er lezingen, workshops en signeersessies met een honderdtal auteurs plaats en worden onder meer nog een nocturne, de Balloon's Day Parade, de Kuifje Rally en gegidste rondleidingen georganiseerd.



Dit jaar staat de Canadese stad Quebec in de kijker op het Stripfeest. "De Quebecse strip kent tegenwoordig veel succes, maar zijn rijke geschiedenis wordt vaak miskend", luidt het. "Aan de hand van 25 capsules kunnen de bezoekers van het Stripfeest de belangrijke momenten uit de geschiedenis van de negende kunst in Quebec ontdekken, van de eerste gepubliceerde strip tot de huidige successen, en kunnen ze kennismaken met de auteurs, personages en uitgevers die de grondslag hebben gelegd voor de Quebecse strip van vandaag", luidt het.



Het Stripfeest wordt ook een speciale editie voor uitgeverij Le Lombard, die haar 70ste verjaardag viert. De uitgeverij is onder meer bekend van het weekblad Kuifje, Quick & Flupke, de Smurfen en Thorgal.