15-jarige (!) wegpiraat opgepakt na achtervolging

30/08/16 - 17u34 Bron: Belga

Foto ter illustratie. © belga.

Landen De lokale politie van de zone Landen (Landen/Linter/Zoutleeuw) heeft afgelopen nacht een amper 15-jarige wegpiraat opgepakt na een wilde achtervolging. De jongeman bleek al onder toezicht te staan van de jeugdrechter van Mechelen en is ter beschikking gesteld van het Mechelse parket. Dat meldt het parket Leuven deze namiddag.

Een patrouille van de politiezone Landen merkte afgelopen nacht de tiener op toen hij achter het stuur van een wagen herhaaldelijk door het rode licht reed. Toen de agenten de wagen wilden controleren, sloeg de bestuurder op de vlucht. De politie achtervolgde de wagen van Linter, via Sint-Truiden, tot in Tienen.



180 km per uur

Tijdens die achtervolging tekende de politie snelheden van 180 km per uur op. Het vluchtende voertuig reed ook zwalpend over de weg, negeerde meerdere rode lichten, en omzeilde tevens een opgezette wegversperring. De achtervolgende politiecombi werd bovendien meerdere malen in de flank aangereden, alvorens de politie uiteindelijk erin slaagde om het vluchtende voertuig tot stilstand te brengen.



De bestuurder bleek een 15-jarige jongeman uit Tienen te zijn, die reeds onder toezicht staat van de jeugdrechter van Mechelen. De jongeman werd gearresteerd omwille van gewapende weerspannigheid en zal ter beschikking gesteld worden van het parket van Mechelen. Door de verschillende aanrijdingen liepen twee politie-inspecteurs verwondingen op.