N-VA wil aparte rechtbanken voor terreurverdachten

Bewerkt door: Laurence Schoukens

30/08/16 - 17u41 Bron: Belga, deredactie.be

© belga.

N-VA wil gespecialiseerde kamers in rechtbanken om verdachte terroristen te berechten. Dat bericht VRT Nieuws. De partij wil zo meer eenheid en centralisatie in de rechtspraak rond terreur creëren.

Nu al is het federaal parket bevoegd voor terrorismedossiers. N-VA vindt dat zoiets parallel moet te vinden zijn aan rechterlijke zijde.



N-VA wil geen speciale tribunalen. Ze wil wel dat verschillende kamers binnen bestaande rechtbanken zich toespitsen op het berechten van verdachten in terreurdossiers. Die kamers en de rechters daarvan zouden dan steeds meer gespecialiseerd raken in terreurdossiers. Dat zou ook de rechtspraak tussen de verschillende arrondissementen meer gestroomlijnd maken. Het idee van een specifieke kamer is niet nieuw. Zo bestaan er nu al kamers die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in sociale fraude.



Alle gerechtelijke stappen

De terreurkamers zouden er komen in de vijf hoven van beroep. In Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Bergen. Ze zouden alle gerechtelijke stappen behandelen. Van raadkamer over kamer van inbeschuldigingstelling en van eerste aanleg tot beroep.



Naast de gespecialiseerde rechtbanken wil N-VA het mogelijk maken om een noodtoestand uit te roepen als er in België meerdere terreuraanslagen plaatsvinden. In die noodtoestand moet de politie een potentieel gevaarlijk iemand preventief kunnen opsluiten, zonder dat hij of zij door het gerecht verdacht wordt. Ook zou er betere opvolging moeten komen van verdachten die voorwaardelijk worden vrijgelaten.