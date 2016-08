Geen 4 jaar, maar vrijspraak voor klap met bierflesje en messteek

Door: redactie

De correctionele rechtbank heeft Mohamed B. (33) uit Antwerpen vrijgesproken voor diefstal met geweld, slagen en verwondingen, afpersing en bedreiging. Het openbaar ministerie had voor deze resem feiten vier jaar cel en 600 euro boete gevorderd, maar de rechtbank vond dat er twijfel bestond over de betrokkenheid van de beklaagde.

Mohamed B. zou op 4 december 2015 een man met een bierflesje op het hoofd hebben geslagen en hem beroofd hebben van 50 euro. De beklaagde ontkende dat met klem: hij zei dat het vermeende slachtoffer hem drugs wilde verkopen en dat er een discussie was ontstaan. Slagen waren er nooit gevallen. De agenten die het proces-verbaal hadden opgesteld, hadden ook niets vermeld over verwondingen bij het slachtoffer, waardoor de rechtbank twijfelde.



Hetzelfde gold voor de andere feiten waarvoor Mohamed B. vervolgd werd. Op 18 april 2016 zou hij de ex-vriend van zijn vriendin in de buik hebben gestoken, omdat die hem geen 20 euro wilde geven. Een maand later zou hij datzelfde slachtoffer bedreigd hebben met een mes omwille van zijn verklaringen bij de politie.



Van geen van de incidenten werden getuigen gevonden. De beklaagde ontkende, waardoor het woord tegen woord was. De rechtbank vond dat zijn schuld niet onomstotelijk vast stond en sprak Mohamed B. daarom over de ganse lijn vrij.