Studio 100-fraudeur voorwaardelijk vrij

Door: Kristof Aerts

30/08/16 - 15u54 Bron: Eigen berichtgeving

© rv.

Maarten Stevens mag zijn enkelband afdoen. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat het voorarrest van de gewezen financieel directeur van Studio 100 wordt beëindigd. Stevens moet zich wel aan enkele voorwaarden houden.

Hij mag geen contact hebben met andere betrokkenen in het lopende onderzoek, hij mag niet naar het buitenland en hij mag niet gaan werken in de financiële sector.



Begin april werd hij opgepakt omdat hij bij het entertainmentbedrijf een stroom van fictieve facturen zou hebben opgesteld. Op die manier zou hij zo'n 4 miljoen euro hebben achterovergedrukt. Met dat geld wilde hij onder meer een villa in Schilde kopen. Stevens zelf, betwist dat het om zo'n groot bedrag gaat.