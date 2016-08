Papa van verdronken Anthony (8): "Ik dacht dat hij een grapje maakte"

Door: redactie

30/08/16 - 15u03 Bron: La Capitale

Het stoffelijke overschot van Anthony werd gisteren opgevist uit de Samber in Lobbes. Zijn ouders waren er zich zaterdag niet van bewust dat hij in de rivier was gevallen. © Belga/DH.

Gisteren viel het tragische verdict voor de ouders van de kleine Anthony. Het lijkje van hun achtjarige zoontje werd opgevist uit de Samber. De jongen was zaterdagavond van een plezierboot in de rivier gesukkeld. De ouders waren zich niet bewust van het feit dat hun kind in het water was gevallen. Hoe is dit kunnen gebeuren? "We dachten dat Anthony een grapje maakte", verklaart zijn vader vandaag in de krant La Capitale.

We waren ervan overtuigd dat hij zich verstopt had onder één van de stoelen. Toen we aanmeerden, bleek dat Anthony daar niet zat Vader van Anthony © belga. © belga.

Het parket van Charleroi voert een onderzoek naar de ouders voor onvrijwillige doodslag wegens gebrek aan toezicht of voorzichtigheid. Uit het eerste verhoor van de ouders blijkt dat Anthony aan het spelen was, uitgleed en overboord sloeg.



Verstopt

De vader bevestigt dat hij zijn zoon niet in het water heeft zien vallen. Het koppel was samen met Anthony en zes andere personen aan boord van het plezierbootje. "Het vriendinnetje van Anthony riep plots dat hij niet meer op de boot was. We dachten dat het een grapje was van de kinderen. We waren ervan overtuigd dat hij zich verstopt had onder één van de stoelen. Die zijn hol onderaan. Toen we aanmeerden, bleek dat Anthony daar niet zat". De ouders hebben vervolgens meteen de politie op de hoogte gebracht



Omdat niemand precies wist waar Anthony overboord was gegaan, werd de zoektocht er niet eenvoudiger op. Het stoffelijk overschot van het kind werd gisteren aangetroffen in de zoekzone Lobbes dankzij een sonar. Een duiker van de Civiele Bescherming zorgde voor de berging, legde Alain Remue van de Cel Vermiste Personen gisteren uit.



Vol energie

"Anthony bruiste van de energie", verklaarde zijn vader gisteren aan La Capitale. "Hij kon geen twee minuten stilzitten".



Enigzins bekomen van de eerste emoties, reconstrueert de vader het verhaal van die tragische zaterdag. "Mijn vrouw en m'n zonen (Anthony heeft een broertje van 5 jaar, Mathéo, nvdr.) hadden nog nooit voordien op een boot gevaren. De broer van een vriend had net een bootje gekocht. Ik had hem gevraagd om samen met hem een tochtje te maken."



Barbecue

In afwachting dat de barbecue klaar was, is het gezelschap aan boord gegaan. "Anthony zat vooraan met een vriendinnetje. Hij was door het dolle heen, het was de eerste keer dat hij een boottochtje maakte. Zijn broertje bleef in de cabine, dat leek ons veiliger. Nadat we zowat een kilometer hadden gevaren, kregen we bericht dat de barbecue klaar was. We hebben rechtsomkeer gemaakt en een kwartiertje later zijn we aangemeerd", herinnert de vader zich. "Eenmaal aan wal, was Anthony verdwenen".