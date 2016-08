Tieners beroven bejaarde (83) en nog twee andere vrouwen

Door: redactie

De correctionele rechtbank heeft Nihad G. (18) uit Antwerpen veroordeeld tot achttien maanden cel en 600 euro boete, beiden met uitstel. De jongeman had samen met een minderjarige kompaan drie handtasdiefstallen gepleegd en ook nog twee pogingen daartoe ondernomen. Twee slachtoffers waren 83 en 60 jaar oud.

Op 20 juni 2016 hadden twee jongeren de handtas van een vrouw afgerukt op de Schoenmarkt in Antwerpen. Het slachtoffer zette de achtervolging in en verwittigde de politie. Die kon Nihad G. arresteren. Via hem werd later ook zijn kompaan opgespoord, die amper 14 jaar bleek te zijn.



Het duo kwam voor nog vier gelijkaardige feiten in aanmerking. Op 12 en 14 juni 2016 werden twee dames van 83 en 60 jaar beroofd van hun handtas aan het zwembad van Merksem. Beide tieners werden herkend op camerabeelden. Bij de twee andere feiten konden ze geen buit maken.



Nihad G. bekende: hij had snel geld nodig en had daarom de vrouwen beroofd. Zijn advocate pleitte voor een voorwaardelijke straf en de rechtbank ging daarop in. De jongeman moet zijn opleiding verder zetten, een zinvolle dagbesteding zoeken, een avondklok naleven en een cursus slachtoffer in beeld volgen. Als hij zich aan die voorwaarden houdt, moet hij niet terug naar de gevangenis. Eén van zijn slachtoffers kreeg een provisionele schadevergoeding van 1.154 euro toegekend.