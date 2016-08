Mercedes beklad met 'hoer', 'slet' en 'blijf van mijn vriend'

Door: Bart Boterman

Koekelare De eigenares van deze Mercedes CLA heeft zich deze voormiddag in het West-Vlaamse Koekelare een bult geschrokken toen ze in haar auto wilde stappen.

Haar wagen stond de hele nacht geparkeerd in de Ringlaan in Koekelare en een vandaal of liefdesrivale had er niet beter op gevonden die te bekladden met de woorden 'slet', 'hoer' en 'blijf van mijn 'vriend'. De eigenares in kwestie sloeg bij de ontdekking aan het poetsen en diende klacht in bij de politie.



Uiteindelijk raakte de wagen, met een prijskaartje van 30.000 tot 50.000 euro, niet beschadigd en kon de spuitbusverf verwijderd worden. Wie achter de vandalismedaad zit, is voorlopig een raadsel.