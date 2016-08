Daders brand NICC-labo nog spoorloos

Door: redactie

Een dag na de brandstichting op het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) in Neder-over-Heembeek zijn de daders nog steeds spoorloos. Om het verloop van het onderzoek niet te schaden, geeft het parket voorlopig geen informatie meer. Door de aanval gisteren is het laboratorium voor microsporisch onderzoek vernield. Ook andere laboratoria hebben schade opgelopen. Met brandversnellende producten en met een lont hebben de daders het lab in brand doen vliegen. "Er kan op dit moment nog niet veel gebeuren omdat het beschadigde gebouw nog niet is vrijgegeven door het gerecht", zegt VTM NIEUWS-journalist Katrien Saelens die ter plaatse is. "Voorlopig mag er dus nog niemand anders binnen. Dat er dossiers en materiaal is meegenomen, staat vast. Maar wat er precies is verloren, is nog steeds onduidelijk."