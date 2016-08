'Stiltewagons' in plaats van eerste klasse: zo wil sp.a spoor weer aantrekkelijk maken voor reiziger

Bewerkt door: Redactie

30/08/16 - 13u18 Bron: Belga

© belga.

Meer en stiptere treinen, geen eerste klassewagons maar stiltewagons, een spoorspaarkaart en één tarief en dienstregeling voor het volledige openbaar vervoer. Dat zijn enkele voorstellen uit het spoorplan van sp.a, dat kamerfractieleidster Meryame Kitir en kamerlid David Geerts vandaag hebben voorgesteld.

Meryame Kitir © belga. Behalve besparingen opleggen, gebeurt er niets Kitir en Geerts De trein moet de motor worden van een vlotte mobiliteit. "Een groeiscenario voor de spoorwegen is nodig en mogelijk", stelde Kitir. "De regering heeft al twee jaar alle touwtjes in handen. Maar behalve besparingen opleggen, gebeurt er niets", menen Kitir en Geerts. "Met ons plan willen we de treinreiziger vooruit helpen en de nieuwe spoorbaas een paar frisse ideeën bieden om het spoor opnieuw aantrekkelijk te maken".



Ze wijzen erop dat de regering-Michel NMBS en Infrabel met een onhaalbaar besparingspakket hebben opgezadeld: tegen 2019 moet 3 miljard bespaard worden op het spoor. Lees ook Cornu blijft aan hoofd NMBS tot opvolger gevonden is

Vier op de vijf zwartrijders NMBS betalen boete niet

NMBS hoest 2,8 miljoen euro op om graffiti te verwijderen

Eén tarief Om het spoor aantrekkelijker te maken wil sp.a vooral inzetten op frequentere treinen, die ook vroeger en later rijden. Bijzondere aandacht gaat naar het aanbod op zaterdag: dat is de tweede drukste dag van de week, maar het aanbod is daar niet op afgestemd. De reiziger wil ook meer zitplaatsen. Daarom wil de partij af van de eerste klasse, die niet meer van deze tijd is, en pleit ze voor een app die aangeeft waar er nog vrije plaatsen zijn en voor stiltewagons waar mensen rustig kunnen werken of lezen.



De trein dient ook financieel aantrekkelijk gemaakt te worden, door het invoeren van een mobiliteitsbudget en een systeem van 'trainmiles' naar analogie met de airmiles voor frequente vliegers of de spaarkaart in de supermarkt. "Hoe vaker je de trein neemt, hoe meer voordelen je bij het spoor krijgt", stelt Geerts. Van duurdere tickets tijdens de spits wil hij niet weten.



Sp.a pleit ook voor één tarief voor trein, bus, tram of metro via een slimme MOBIB-kaart en één dienstregeling die op elkaar afgestemd is. Geerts wil ook af van de 5 euro voor de fiets op de trein en vraagt extra ruimte voor (plooi)fietsen.