Bestuurder Audi A4 kritiek na crash tegen truck

Tim Van Damme

30/08/16 - 12u32 Bron: Eigen berichtgeving

video Bij een zwaar ongeval op de Brakelsesteenweg in Appelterre-Eichem is deze voormiddag een automobilist zwaargewond geraakt.

Rond 11 uur belandde een Audi A4 onder een vrachtwagen die richting Ninove reed. De chauffeur van de Audi reed in de tegenovergestelde richting en week onverwacht uit voor stilstaand verkeer. De trucker die met een betonmixer op weg was, kon het voertuig niet meer ontwijken. Samen met een voorbijganger haalde hij de zwaargewonde man uit het wrak in afwachting van de hulpdiensten. Die namen het slachtoffer in kritieke toestand mee naar het ziekenhuis. De Brakelsesteenweg is momenteel afgesloten tussen de kruispunten met de Tabakslaan en de Kapittelstraat. Voorlopig is er geen duidelijkheid wanneer de rijbaan wordt vrijgemaakt.'