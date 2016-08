Directeurs katholiek basisonderwijs vragen meer beleidsomkadering

Door: redactie

30/08/16 - 12u31 Bron: Belga

© anp.

De directeurs van het katholiek basisonderwijs vragen dringend meer middelen voor beleidsomkadering. Daarmee willen ze voldoende medewerkers zoals administratief personeel of ict- en zorgcoördinatoren kunnen aanstellen. De directeurs starten een digitale petitie en vragen de Vlaamse regering een concreet plan uit te werken.

De vraag naar meer beleidsomkadering in het basisonderwijs zou al vijftien jaar bestaan. Ook voor de verkiezingen van 2014 is de eis nog eens op tafel gelegd. "In een enquête toen schoof 77 procent van de directeurs het als belangrijkste punt naar voor", zegt Lieven Verkest van de Directiecommissie Katholiek Basisonderwijs (DCBaO). Maar verschillende instanties, zoals de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), het Rekenhof en recent nog de OESO, zeggen dat de omkadering van directeurs in het basisonderwijs vandaag ondermaats is. Overbevraagd Op de website www.basisonderwijsverdientbeter.com vraagt de organisatie om de eis voor meer beleidsomkadering zoveel mogelijk te steunen. "Met een nieuwe digitale actie willen we terug op die nagel kloppen", zegt Verkest. De administratieve medewerkers zijn nu al overbevraagd en met het M-decreet, dat zoveel mogelijk leerlingen met een beperking in het gewoon onderwijs wil, is er ook nood aan meer zorgcoördinatoren. De digitalisering maakt ook dat er ook extra ict-coördinatoren nodig zijn, zegt de DCBaO. De petitie loopt tot eind september en wordt dan aan minister van Onderwijs Hilde Crevits overhandigd.

Punten

Om druk op de ketel te houden, zullen de directeurs de Vlaamse regering per trimester punten op het rapport geven.



Scholen krijgen van de overheid "punten" waarmee ze mensen kunnen aanstellen voor omkadering. In het basisonderwijs is dat nu één punt per kind. In het secundair onderwijs is dat vier punten per kind. "De omkadering in het secundair is veel groter. Daar zijn ook specifieke noden. Wij vragen niet hetzelfde. Maar we willen wel een verdubbeling", klinkt het bij de DCBAO.



Lonen

"Beloftes worden immers niet altijd nagekomen", klinkt het. Directeurs van het basisonderwijs zijn nu ingedeeld in drie loonschalen, afhankelijk van het leerlingenaantal. Voor de verkiezingen beloofden vijf partijen om die lonen gelijk te schakelen. "We zijn twee jaar verder en we zien nog altijd niets op dat vlak", zegt Verkest.



Intussen is er wel een besparing van 2,3 procent doorgevoerd op de werkingstoelagen van de basisscholen. "In het secundair onderwijs is dat meer, dat klopt. Maar in ons geval gaat het om een overlevingstoelage. We moeten daar ook mee bouwen of personeel mee aanstellen. Vandaar dat zoveel basisscholen feestjes of andere activiteiten organiseren om de toelage wat te verhogen".