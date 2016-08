Gezinsbond: "Digitalisering bron van nieuw analfabetisme"

Door: redactie

30/08/16 - 11u15 Bron: Belga

Volgens de Gezinsbond treft een gebrek aan digitale vaardigheden gezinnen vooral op financieel vlak. © anp.

Digitalisering Terwijl de overheid resoluut de weg van digitalisering inslaat, hinken de burgers achterop. Dat klaagt de Gezinsbond dinsdag aan bij de start van het nieuwe schooljaar en naar aanleiding van de Wereldalfabetiseringsdag op 8 september. "Een gebrek aan digitale vaardigheden legt een hypotheek op financiële zelfredzaamheid", luidt het bij de organisatie.

Het is belangrijk dat de digitale drempels weggewerkt worden door mensen te helpen, te ondersteunen en niet-digitale alternatieven te bieden Christel Verhas, Gezinsbond

Uit een enquête in opdracht van de Gezinsbond bij 1.015 Belgen komt naar voren dat "de digitale kloof steeds minder ligt tussen wie wel en wie geen computer en internetaansluiting heeft, maar verschuift naar wie er wel en niet mee kan werken". Uit de rondvraag blijkt onder meer dat slechts een op de drie om kan met een tekstverwerker, een op de vijf geen e-mails kan ontvangen of versturen en een op de zeven niet kan surfen op het internet.



Volgens de Gezinsbond treft een gebrek aan digitale vaardigheden gezinnen vooral op financieel vlak. De helft van de respondenten kan bijvoorbeeld geen online betalingen doen, een kwart kan geen debit- of kredietkaarten gebruiken en 40 procent van de Belgische gezinnen slaagt er niet in om de belastingen online in te vullen via tax-on-web.



"Terwijl de overheid resoluut de weg van digitalisering inslaat, hinken de burgers achterop", zegt de Gezinsbond, die alle actoren oproept om te investeren in de computer- en internetvaardigheden van alle Belgen. "Het is belangrijk dat overheden, bedrijven en instellingen de digitale drempels actief wegwerken door mensen te helpen, te ondersteunen en voldoende niet-digitale alternatieven te bieden", zegt Christel Verhas, directeur gezinspolitiek van de Gezinsbond.