Vijf jaar cel voor seksuele agressie op vijf vrouwen

30/08/16 - 11u18 Bron: Belga

De fietsenstalling aan het station Antwerpen-Zuid. © Google Streetview.

Antwerpen De correctionele rechtbank heeft Abdelghani H. (41) uit Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar cel, omdat hij vorig jaar vijf vrouwen had aangevallen in de buurt van het station Antwerpen-Zuid. Een van de slachtoffers werd verkracht. Na zijn celstraf wordt hij ook nog gedurende vijf jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

Een 33-jarige vrouw werd op 20 december van haar fiets getrokken aan het Zuidstation en de bosjes in gesleurd. Ze verzette zich hevig en schreeuwde om hulp. Toen een voorbijganger kwam kijken, sloeg haar agressor op de vlucht.



Op basis van haar persoonsbeschrijving werd Abdelghani H. in de buurt opgepakt. Hij had zand op zijn kleren en was gewond aan zijn rechterhand. Het slachtoffer herkende hem. Bij een huiszoeking in zijn woning werd de handtas van een 21-jarige vrouw aangetroffen, die op 15 november het slachtoffer werd van een poging tot verkrachting.



Ook zij werd aan het Zuidstation van haar fiets gesleurd en de bosjes in getrokken. Door haar stevig verzet had haar aanvaller haar jeans niet open gekregen. Zij herkende de beklaagde eveneens.



Door de specifieke modus operandi kon Abdelghani H. nog gelinkt worden aan de poging tot verkrachting van een 28-jarige vrouw op 15 februari en de verkrachting van een 31-jarige op 8 november. Ook hun herkenning was positief. Een 17-jarig meisje duidde hem tot slot aan als de man die haar op 8 mei betast had in het Zuidstation.



15.600 euro

Abdelghani H. ontkende eerst. Op zitting sloot hij niet uit dat hij de dader was, maar door zijn overmatig drankgebruik kon hij het zich niet herinneren. De rechtbank vond alle feiten bewezen. De beklaagde moet twee slachtoffers ruim 15.600 euro aan schadevergoedingen betalen.