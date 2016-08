Twee gewonden bij schietpartij in Anderlecht

Door: redactie

Bij een schietpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht zijn afgelopen nacht twee personen gewond geraakt. Dat meldt de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst).

De schietpartij vond omstreeks 01.00 uur plaats op het Sint-Guidoplein, maar de omstandigheden zijn nog allesbehalve duidelijk, aldus de politie. Een slachtoffer werd in het linkerbeen geraakt, het tweede in het rechterbeen.



Beiden zijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerden niet in levensgevaar. De 36-jarige schutter werd opgepakt.