Kwart vluchtelingen vindt binnen het jaar een job

Bewerkt door: Laurence Schoukens

30/08/16 - 10u39 Bron: Belga, deredactie.be

© photo news.

Vluchtelingencrisis Een kwart van de vluchtelingen die zich door de VDAB laten begeleiden, vindt tussen de zes en twaalf maanden een job. Na drie jaar heeft de helft een job. Dat blijkt uit cijfers die de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) vanochtend in het programma 'De Ochtend' op Radio 1 heeft bekendgemaakt. Talenkennis, huisvesting en de erkenning van een buitenlands diploma vormen de grootste struikelblokken.

"De sectoren waarnaar erkende vluchtelingen doorstromen, zijn bijzonder uiteenlopend", vertelt Patrick Noël Vercruysse, programmamanager vluchtelingen bij de VDAB. "We zien nieuwkomers vaak in knelpuntberoepen. Logisch dat ze in die sectoren kansen krijgen. Toch willen we ook voor hen inzetten op werk op niveau."



Hooggeschoolde vluchtelingen

De VDAB ziet immers steeds meer hooggeschoolde vluchtelingen op zoek naar een job. Hun aantal is met vijf procent gestegen, tot een kwart van de nieuwkomers. Het aantal middengeschoolden blijft constant (32 procent), tegenover het dalend aantal laaggeschoolde vluchtelingen (43 procent). Toch vinden hooggeschoolde nieuwkomers vaak niet meteen werk dat aansluit bij hun diploma.



"De regelgeving rond de erkenning van buitenlandse diploma's is vrij strikt. We moeten daarin als VDAB streven naar een betere samenwerking met de onderwijswereld", aldus Vercruysse. "Voorts moeten we ook meer inzetten op bijkomende opleidingen of integratietrajecten voor nieuwkomers. Vluchtelingen kunnen bijvoorbeeld starten in een job onder hun niveau, om dan te kunnen doorgroeien naar een volwaardige functie. In dat soort stageprojecten liggen mooie kansen, zowel voor werkgevers als voor nieuwkomers."



Groen

Björn Rzoska, lid van oppositiepartij Groen, liet aan Radio 1 weten dat hij pleit voor integratiepunten voor vluchtelingen. Daar moeten erkende vluchtelingen kunnen aankloppen voor hulp rond toegang tot de arbeidsmarkt, maar ook voor huisvesting en onderwijs.



Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft gereageerd dat de samenwerking altijd beter kan, maar hij loopt niet warm van het voorstel. Hij wijst op gemeenten die al coördineren met de VDAB, het Agentschap Integratie en Inburgering en de OCMW's". Een aparte structuur daarboven zou volgens Bourgois "betuttelend" werken.