"N-VA is in vergelijking met Volksunie een vriendenclub"

30/08/16 - 09u52 Bron: Belga

© photo news.

Politiek Vlaams minister-president Geert Bourgeois roept zijn partijgenoten op om "niet publiek met elkaar in de clinch te gaan". Een publieke discussie zoals over het boerkiniverbod is volgens hem niet goed. Maar dat de N-VA een partij met openlijke ruzies is geworden, is volgens Bourgeois een brug te ver. "De N-VA is in vergelijking met de Volksunie een vriendenclub", zei Bourgeois in De Ochtend op Radio 1.

Gisteren besliste de N-VA-top om het algemeen boerkiniverbod te begraven. Maar de manier waarop eigen partijleden daarover de voorbije weken in de media van mening verschilden, is volgens Bourgeois te betreuren. "Het is nooit goed als je publiek in discussie gaat." Volgens Bourgeois moet een partij kunnen debatteren, maar dan gebeurt dat best intern. Openlijk met elkaar in de clinch gaan, is te mijden. "Dat is niet de stijl van N-VA."