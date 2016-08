Bourgeois keldert integratievoorstel Groen: "Betuttelend"

Door: redactie

30/08/16 - 09u11 Bron: Belga

Politiek Oppositiepartij Groen stelt voor om in Vlaanderen integratiepunten op te richten. Daar moeten erkende vluchtelingen kunnen aankloppen voor hulp rond zaken zoals huisvesting, toegang tot de arbeidsmarkt en onderwijs. "Dit is een voorstel dat de Vlaamse regering niet kan weigeren", zegt Björn Rzoska in De Ochtend op Radio 1. Toch valt het voorstel op een koude steen bij minister-president Geert Bourgeois. Hij noemt het voorstel "betuttelend" ten opzichte van de lokale besturen die nu al de regierol uitoefenen.

Björn Rzoska. © belga. Groen haalt de mosterd bij het Duitse Noordrijn-Westfalen, waar ook gewerkt wordt met gelijkaardige gecentraliseerde punten. Bedoeling is dat diensten die werken rond huisvesting, werk en onderwijs onder één dak worden samengebracht.



Dat moet voor erkende vluchtelingen de stap naar het vinden van een woning, het vinden van een geschikte job of een school en het erkennen van een diploma vlotter laten verlopen. Vandaag bestaan al die diensten ook al wel, maar "te versnipperd", meent Rzoska.



Rzoska geeft toe dat het oprichten van integratiepunten geld zal kosten. "Het is inderdaad een investering, maar een investering die zal renderen", aldus de Groen-fractieleider.



Rzoska vindt ook dat de Vlaamse regering het afgelopen jaar onvoldoende inspanningen heeft gedaan om de vluchtelingencrisis op te vangen. Hij dringt er bij de regering-Bourgeois op aan, "een tandje bij te steken".