Zware brand aan gloednieuw A11-complex in Brugge

Door: redactie

30/08/16 - 07u20 Bron: Het Laatste Nieuws

video Op het gloednieuwe A11 complex in Brugge woedt momenteel een zware brand. Op dit moment is er nog steeds geen treinverkeer tussen Brugge en Knokke. Er worden vervangbussen voorzien om de gestrande reizigers op te vangen.

Omstreeks 5u30 vatte een brug aan de Stationsweg vuur. De brandweer snelde meteen massaal ter plaatse en begon met blussen. Op dit moment is de brandweer de brug, die volledig in de as aan het gaan is, gecontroleerd aan het uitbranden. Het is voorlopig nog onbekend wat de brand veroorzaakte. De werken aan de A11 zijn nog volop bezig. (MMB)