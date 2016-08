Grootschalige terreuroefening op Groenplaats en Meir

Nina Bernaerts

30/08/16

Op de Meir en de Groenplaats in Antwerpen is vannacht een grootschalige terreuroefening van de hulpdiensten met verschillende doden gehouden. De politie wil inhoudelijk niets over de oefening kwijt.

Dadelijk start grootschalige #oefening v hulpdiensten buurt Meir-Groenplaats. Mogelijk hoor je knallen. Mijd locatie vr je eigen veiligheid. — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) Mon Aug 29 00:00:00 MEST 2016

Om 1 uur deze nacht ontstond er tumult in de metrostations van de Meir. Er klonken schoten en enkele figuranten vluchtten in paniek naar buiten. Verschillende schutters houden zich verscholen in het metrostation. Aanvankelijk is het onduidelijk hoeveel slachtoffers er vallen. Uiteindelijk zouden er zo'n vijf mensen sterven en raken er een tiental gewond.



De Lokale Politie Antwerpen met de verschillende speciale eenheden zoals het SRT en de BBT, de brandweer, defensie en ambulanciers namen deel aan de oefening samen met zo'n 60 figuranten. Het medisch rampenplan werd afgekondigd.



De commotie op de Meir was duidelijk zichtbaar met de talrijk opgekomen wagens maar de echte actie speelde zich in het metrostation af. Daar moest de politie op zoek naar de daders. "Het is een tactische oefening waar we inhoudelijk weinig over kunnen zeggen. We kijken vannacht naar het geheel, onder andere hoe de samenwerking verloopt tussen de verschillende diensten," vertelt woordvoerder, Wouter Bruyns. Om 3 uur was de oefening afgelopen.