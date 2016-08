Jonge motard overleeft klap niet in Wondelgem

Sarah Vandoorne

30/08/16 - 07u04 Bron: Het Laatste Nieuws

© Vandoorne.

In de Kapiteinstraat in Wondelgem vond omstreeks 23 uur een dodelijk verkeersongeluk plaats.

Een motorrijder uit de buurt, die in de richting van Wondelgem station zou gereden hebben, werd gegrepen door een Peugeot die vanuit de Driemasterstraat wilde afdraaien in de Kapiteinstraat. De motorrijder zou op de borduur terechtgekomen zijn. De 24-jarige Habib Mazlout overleefde de klap niet. Zijn familie, die ter plaatse gekomen was, is de wanhoop nabij.



De bestuurder van de Peugeot is evenzeer een jongeman van in de twintig. Het parket voert een onderzoek naar de precieze omstandigheden en geeft verder nog geen details mee.