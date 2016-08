Dringend medicatie nodig voor 40 ziektes

Door: redactie

Het Riziv heeft een lijst opgesteld van veertig ziektes waarvoor de nood aan nieuwe geneesmiddelen het hoogst is. Farmabedrijven die daar een medicijn voor ontwikkelen, kunnen dat beschikbaar stellen aan de patiënt nog vóór het is goedgekeurd. Beslissen welke ziekte erger is dan een andere was een moeilijke evenwichtsoefening, zo geeft het Riziv toe.