Waarom gezin Djellza plots geviseerd wordt

30/08/16 - 06u46 Bron: Het Laatste Nieuws

Hoe komt het dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) plots de 16-jarige Djellza B. en haar ouders viseert? Het antwoord is: door het criminele gedrag van haar broer Edison. Ook haar twee andere broers blijken al in aanraking te zijn gekomen met het gerecht.

In 2011 schreef de politie van Mechelen de DVZ al aan over Edison B., die toen al verscheidene feiten op zijn kerfstok had. In die brief stelde de politie dat ze geloofde dat Edison verder zou afglijden in de criminaliteit. De politie meldde eveneens dat de ouders zich van geen kwaad bewust waren en geen moeite deden om hun kinderen op het juiste pad te krijgen - hoewel de wijkagent hen duidelijk had gemaakt dat dit een negatief effect kon hebben op hun regularisatieaanvraag.



In januari 2015 werd Edison B. opgepakt op verdenking van verkrachting. Na een voorhechtenis van zes maanden kwam hij vrij - hij kreeg uiteindelijk twee jaar cel met uitstel. Na zijn vrijlating kwam hij in het vizier van de DVZ. In mei 2016 werd B. tijdelijk vastgehouden met het oog op uitwijzing, maar die beslissing werd uiteindelijk geschorst.



In juli 2016 werd hij dan een derde keer vastgehouden na een identiteitscontrole op straat. Hij kon geen papieren voorleggen. Daarop besliste DVZ het hele gezin te onderzoeken, met het gekende gevolg. Van Djellza's twee andere broers, die bekendstaan voor "inbreuken op de openbare orde", heeft er een papieren gekregen via gezinshereniging. De andere broer is al terug in Kosovo. Edison wordt op 5 september gerepatrieerd naar Kosovo. (IVDE)