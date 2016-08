Gerecht heeft 386 onderzoeken naar terrorisme lopen

Door: redactie

Het federaal parket heeft in het eerste halfjaar al 172 nieuwe onderzoeken geopend naar aanwijzingen en feiten van terrorisme. Daarmee blijft het aantal terreurdossiers pieken: in 2013 waren er slechts 150 nieuwe terreurdossiers, in 2014 195 en vorig jaar 313, blijkt uit cijfers van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Dat schrijft De Tijd vandaag.