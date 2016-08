Door Karl Vannieuwkerke geviseerde scheidsrechter laat zich niet doen

Door: redactie

Nadat sportjournalist Karl Vannieuwkerke in een veelbesproken brief op Facebook het gedrag van een jeugdvoetbalscheidsrechter aanklaagde, heeft de man nu voor het eerst van zich laten horen. "Ik sta recht in mijn schoenen. Het is toch niet omdat hij een BV is, dat de reglementen niet voor hem gelden?"

De 62-jarige Luc Dhondt, die afgelopen weekend een minivoetbalwedstrijd floot in Eernegem, is niet opgezet met de kritiek van de sportjournalist. "Ik ben zelf een vader en grootvader. Natuurlijk bloedde mijn hart toen ik dat meisje zag wenen omdat ze niet mocht meedoen. Maar stel nu eens dat ik haar wel had laten spelen en ze had bijvoorbeeld een been gebroken, dan was ik wel verantwoordelijk. Dan kon ik geschorst en beboet worden. Wat had hij dan geschreven? Het is toch niet omdat hij een BV is, dat de reglementen niet voor hem gelden?", zegt hij in Het Nieuwsblad.



"Ik sta recht in mijn schoenen: de hele minivoetbalwereld zal beseffen dat ik mijn werk voor 300 procent gedaan heb", zegt de Dhondt, die het voorval best nog met Vannieuwkerke zelf wil uitpraten. "Ik ben altijd bereid om dit persoonlijk uit te praten met hem en als de minivoetbalfederatie uitleg vraagt, zal ik die graag verschaffen", klinkt het, al zal dat niet van harte zijn: "Ik heb altijd heel veel respect gehad voor de journalist Karl Vannieuwkerke, maar als mens is hij nu toch zeer diep gezakt in mijn achting."



De woorden van de Sporza-journalist over zijn aanpak doen de scheidsrechter dan ook veel pijn. "Ik hou enorm van kinderen, ik heb zelf vijf achterkleinkinderen. Mijn hart bloedt als ik lees dat Karl zegt dat ik niet met kinderen kan omgaan", laat hij aan onze redactie weten.



De emotionele open brief die Vannieuwkerke op Facebook deelde, lokte meteen een storm van reacties uit, niet in de laatste plaats omdat hij de scheidsrechter in kwestie vergeleek met de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. "Toen een kind een iets te felle tackle deed, snauwde u het toe dat het bij een volgende vergrijp mocht gaan douchen. U deed dat met een stem zoals ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse bunkers moet hebben geklonken", schreef de sportjournalist.