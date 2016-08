Buitenwipper slaat discotheekganger in coma omdat hij verkleed is in outfit Kamping Kitsch

WIM DE SMET EN KEN STANDAERT

Een man van 28 ligt in een kunstmatige coma nadat een buitenwipper hem in de nacht van zaterdag op zondag heeft neergeslagen.

De man droeg zijn 'marginale' outfit voor Kamping Kitsch, het verkleedfestival in Aalbeke waar hij eerder op de dag ging feesten. "Aan de ingang van dancing Lagoa kregen ze toestemming om verkleed binnen te gaan, maar binnen vond één portier dat toch 'ongepast'", klinkt het bij de familie van slachtoffer Pieter Krauch.



Toegangsgeld

Krauch vroeg de buitenwipper of ze hun toegangsgeld konden terugkrijgen. De antwoordde met een rake vuistslag, die de twintiger onder meer breuken aan de schedel, oogkas en het kaakbeen bezorgde. De portier vluchtte eerst weg, maar kon toch ingerekend worden.



